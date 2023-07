GoBeyond | aperte le iscrizioni alla call for ideas di Sisal per l' innovazione responsabile

(Di lunedì 31 luglio 2023) Al via la settima edizione della "for" della startup competition diper sostenere idee e progetti imprenditoriali che producano impatti positivi sulla società. Primo premio di 50mila euro e un mentorship program per tutte le sei finaliste garantito dal network di partner. Novità, il percorso online di incubazione legato all'evoluzione del progetto

