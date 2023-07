Gli effetti su Meloni? La sentenza di Ghisleri sul reddito di cittadinanza

(Di lunedì 31 luglio 2023) L'sms dell'Inps ha scatenato un nuovo scontro politico tra le forze d'opposizione, con il Movimento 5 Stelle, autore del provvedimento, in prima linea, e la maggioranza di governo. Ma solo i primi sondaggi dopo il polverone suldici diranno chi avrà avuto la meglio in termini di consenso. Intanto l'esperta sondaggista Alessandraha fornito la sua opinione durante la puntata di In Onda, trasmessa su La7 lunedì 31 luglio. “Per quel che riguarda l'impatto sul consenso di questa misura, oggi sul Corriere della Sera c'era una mappatura della distribuzione principale deldie coincideva quasi del tutto con quella dei voti che riceve il partito di Giuseppe Conte”. L'ospite dei conduttori Luca Telese e Marianna Aprile, direttrice di Euromedia ...

economici si riscontrano anche a livello del dividendo demografico, cioè il contributo alla crescita dato dall'aumento della popolazione in età lavorativa. Insomma, l'Italia è uno dei ...In, da quando Barbie è uscita sul grande schermo, anche le più importanti case di moda non ... Per quanto riguardaaccessori, ti consigliamo di indossare dei sandali con zeppa sottile e di ......Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che 'i cambiamenti climatici impongono una nuova sfida per le imprese agricole che devono interpretare le novità segnalate dalla meteorologia e...

Le famiglie non sono imprese: gli effetti catastrofici del salario minimo nel settore domestico (di T. Benvenuto) L'HuffPost

Ormai manca davvero poco, circa tre settimane e poi anche il Lecce darà a tutti gli effetti il via alla nuova Serie A targata 2023-2024. La compagine pugliese è infatti in queste ore al lavoro per ...AGI - Hanno confessato i due giovani egiziani fermati per l'omicidio di Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, il diciottenne barbiere egiziano il cui cadavere, decapitato e con le mani mozzate era stato ...