Gli attacchi con i droni su Mosca sono diventati più frequenti

Zelensky: la guerra sta arrivando in Russia "La guerra sta arrivando in Russia", ha dichiarato il presidente" ucraino Zelensky dopoultimidi droni a Mosca. Putin annunciato intanto l'...Resa invivibile daviolenti di Sindrome dell'Impostore, prontamente documentati in thread ... Dall'altro,humblebragger venivano stanati senza pietà pure in ambiti nazionalpopolari, come ...con i droni - osserva Pezzi - non hanno incrementato quella paura che già c'è perché è chiaro che quando succede qualcosa di questo genere significa che tutto è possibile. Ora con quale ...

No Tav, manifestazione in Val di Susa. Terminati gli attacchi ai cantieri Sky Tg24

Le forze russe hanno ricominciato a bombardare questa mattina la città di Kherson, nell'Ucraina meridionale, provocando la morte di un civile: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione ...Oksana lavorava in Moldavia e da qualche settimana è tornata a vivere a Odessa, sua città natale, insieme a suo figlio. La testimonianza ...