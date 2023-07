Giuliano Amato sogna una grande alleanza europea per il clima

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 31 luglio 2023) «La battaglia contro le palle da tennis che ci piovono in testa, e che sono in realtà palle di grandine mai viste, non è né di destra né di sinistra, ma una comune lotta per la sopravvivenza. Davanti al terrorismo delserve una voce politica concorde, così come solo nella concordia riuscimmo a sconfiggere il terrorismo politico cinquant’anni fa». L’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Corte Costituzionalesu Repubblica affronta quello che ritiene sia il tema del futuro, «ossia come fare in modo che la politica si adoperi a convincere le persone che è meglio rinunciare a qualche produzione agricola piuttosto che perdere completamente la terra». In un Paese esposto al cambiamentotico come l’Italia, «non c’è più tempo per una transizione ecologica graduale». E dall’esito del voto ...