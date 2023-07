Giulia Stabile e Wax stanno insieme? Non si può più essere amici FOTO

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ci risiamo: metti undue ex allievi di(basta che siano un uomo e una donna), e improvvisamente diventano una coppia di fidanzati; è quello che sta succedendo in queste ora trae il cantante Wax. O meglio: è quello che tuttifacendo succedere. La notizia è stata lanciata dalla famosa...

... Umbria, Abruzzo, Friuli Veneziae Trentino Alto Adige. In zona arancione: Valle D'Aosta, ... E a testimoniarlo, purtroppo, è il numero dei decessi in occasione di lavoro, che rimanenegli ...La nota vincitrice di Amici , la ballerina, è finita in queste ore al centro di una polemica, in quanto, mentre era a Como, si è rifiutata di salutare una fan . A chiarire la situazione è intervenuta la diretta interessata, con ...Tempo piùsulle altre regioni. Attenzione ai forti venti di Maestrale che irromperanno sul ... rilievi del Veneto, Appennino emiliano e rilievi del Friuli Venezia, pianura del Triveneto. ...

Giulia Stabile e Wax a Como, lei nega il saluto a fan, la ballerina risponde dispiaciuta ai gossip Fanpage.it

Sole e caldo senza troppi eccessi in Sicilia per la giornata di lunedì 31 luglio. L’alta pressione favorisce tempo stabile ed assolato ovunque.L'ex vincitrice di Amici Giulia Stabile è finita al centro di una bufera perché avrebbe negato un saluto a una fan. Ecco cosa ha dichiarato!