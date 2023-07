Giulia Salemi | weekend d’amore a Capri per il compleanno di Pierpaolo

Sulla base di queste nuove linee guida, il reality condotto da Alfonso Signorini cambierà totalmente: via il momento social, compreso della sua influencer, una sola opinionista, Cesara ...Per questo oggi la loro evoluzione può orientarci in una stagione incerta, ma avviata al futuro, forse, con più decisione di quanto crediamo di RoselinaP erché tantie Matteo (o Jacopo)...Cesara Buonamici sarà dunque l'unica persona presente in studio, insieme ovviamente al conduttore Alfonso Signorini : oltre alle ex opinioniste, non c'è più spazio nemmeno per, addetta ...

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno insieme a Capri, la dedica ... Tag24

Sono ormai anni che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo. I due ex Vipponi del Grande Fratello Vip 5 tuttavia solo pochi mesi fa hanno ...Tra i prossimi concorrenti del GF potrebbe esserci anche Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina, dopo aver abbandonato Tale e Quale Show. Ecco cosa sappiamo!