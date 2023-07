La nuova posizione diMa soprattuttoprende le distanze dal leader della Wagner Prigozin, fuorisciuto dal fronte ucraino ma intenzionato a pesare sul nuovo fronte caldo, quello ...In questo quadro,ha ritenuto di dover rispondere e di non dover mantenere accordi che la ... che forse non sarà sufficiente agli occhi del Cremlino, vista ladi Erdogan sui prigionieri ...Con unaipocrita, gli USA forniranno a Kiev le bombe a grappolo prelevate dai depositi US ... Per quanto l'interesse sia quello di piegare, distruggere il pianeta per salvare la cricca ...

Giravolta di Mosca sul Colpo di Stato in Niger TGLA7

Esprime pacatezza il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov commentando quanto sta accadendo in Niger, dopo il colpo di stato e gli slogan pro Putin di ieri davanti all'ambasciata francese assaltata da ...Dopo mesi di opposizione alla ratifica dell’ingresso della Svezia nella NATO, il presidente turco Erdogan avrebbe acconsentito a dare la propria approvazione grazie a un accordo, stipulato nell’immedi ...