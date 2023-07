Giovane si presenta in ospedale dopo un’aggressione | indagano i carabinieri

Leggi su anteprima24

Idella compagnia Napoli Poggioreale sono intervenuti nell'Pellegrini poco prima delle 2. Un 33enne di Fuorigrotta si erato inperché aggredito e malmenato. Da una prima sommaria ricostruzione pare che l'uomo mentre si trovava in via Gianturco fermo all'altezza della Esso sarebbe stato avvicinato da un numero imprecisato di persone che senza alcun apparente motivo lo avrebbero picchiato. Per la vittima un trauma cranico facciale, epitassi sinistra, ematoma occhio sinistro e contusioni varie con una prognosi di 30 giorni. Il 33enne ha rifiutato il ricovero ed è stato dimesso. Indagini in corso