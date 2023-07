Giornata mondiale della Gioventù | il metaverso sbarca a Lisbona

(Di lunedì 31 luglio 2023) Leggi Anche, nove italiani su dieci sanno cos'èutilizzato per la prima volta La start - up Metamouth ha, dunque, sviluppato la tecnologia messa a servizioFondazione ...

Il grande incontro internazionale legato alla trentottesimadella gioventù si svolgerà nell'agosto 2023. Scelto il tema( Maria si alzò e andò in fretta, Lc 1,39). Nell'ottobre 2021 ...Aper i battenti, a Lisbona, "Casa Italia", che sarà il punto di riferimento per i giovani italiani presenti alladella Gioventù 2023. Il punto informativo è stato allestito presso la scuola gestita dalla Suore di Santa Dorotea della Frassinetti in rua Artilharia 1, al civico 97. L'apertura è ...... quindi, luogo di unione e di inclusività al servizio dei giovani che parteciperanno alladella Gioventù che vedrà la presenza anche di papa Francesco. Il presidente della ...

Giornata mondiale dell’orgasmo: quando anche lui ascolta le esigenze di lei 31 Luglio 2023 Luce

L'Italia ha chiuso la rassegna iridata con 10 medaglie, di cui 4 d'oro MILANO (ITALPRESS) - 'Missione compiuta sia sul piano tecnico ...La novità in programma: un convegno della Fondazione vaticana Giovanni Paolo II nella capitale portoghese potrà esser seguito anche attraverso l'universo virtuale ...