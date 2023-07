(Di lunedì 31 luglio 2023)si trova a, in Basilicata dove trascorrerà qualche giorno dia casa delle sua migliore amica Federica Fabrizio, alias “”, come la chiama. Le due attiviste sono legate da un’amicizia molto profonda e, infatti, insieme hanno anche partecipato all’ultima edizione di Pechino Express. Nelle scorse ore,ha pubblicato diverse storie Instagram in compagnia dell’amica e ha, poi, postato alcune foto che hanno riscosso molto successo tra i suoi fan. Il post Instagram diNell’utlimo post Instagram pubblicato da, l’influencer indossa un abito lungo e di colore scuro e la didascalia recita: «Lost in». L’ex ...

stupisce ancora. L'ex di Damiano dei Maneskin si trova a Matera, in Basilicata dove ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza e di relax. Ad ospitarla la sua migliore amica ..., nonostante la fine della love story con Damiano David, sarebbe stata avvistata al concerto dei Maneskin .beccata al concerto dei Maneskin Di recente, la coppia formata ...La fine della storia conPer quanto riguarda la vita privata, Damiano David è tornato single dopo la fine della lunga relazione con. Un addio non indolore. Il cantante ...

Giorgia Soleri in vacanza a Matera con Pippi, fan ipnotizzati dall'abito attillato: «Sembri una dea» leggo.it

Giorgia Soleri avvistata al concerto dei Maneskin a San Siro (Foto) Nonostante la sua storia con Damiano David sia giunta al capolinea, l’attivista non smette di… Leggi ...Lite in corso tra Damiano David e Giorgia Soleri Sui social in tanti hanno notato che lui abbia tolto all’influencer ed ex fidanzata il “segui” su Instagram e la stessa cosa sarebbe stata fatta anche ...