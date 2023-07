Giorgia Palmas saluta luglio con uno shooting in bikini dalla Sardegna | le foto

Pernon è estate senza il mare della sua Sardegna. L'ex velina, come ogni anno, sta trascorrendo qui le sue vacanze insieme al marito Filippo Magnini e alle figlie. Estate in Sardegna ...Per questo appuntamento finale, il trio formato dalla direttrice artistica del festivalSantoro (flauto, bansuri, flauto contrabbasso, arpa celtica, duduk, sajat, cimbali,, voce), ...Leggi Anchee Filippo Magnini, anniversario di nozze in Egitto Di diastasi addominale, cioè l'allontanamento dei due muscoli retti addominali a causa del rilasciamento dei tendini della linea ...

Giorgia Palmas: "Ho una diastasi addominale importante e una smagliatura" La Gazzetta dello Sport

L'ex Velina e compagna di Filippo Magnini ha postato su Instagram alcuni scatti della sua ultima campagna pubblicitaria ...Sullo sfondo un mare cristallino ed una sabbia finissima, tratti tipici della ‘sua’ Sardegna. Il costume due pezzi sfoggiato dall’ex velina è davvero piccolo e molto stretto: finiscono così in bella ...