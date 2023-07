Giir di Mont 2023 | ecco i vincitori

(Di lunedì 31 luglio 2023) Grande spettacolo perdi, tenutasi il 30 luglio a Premana (L). Un acquazzone notturno ha rinfrescato l’aria dell’alta Valvarrone e ha caricato l’entusiasmo generale. Innanzitutto è arrivata la presenza del campione Cesare Maestri, che ha confermato la sua partecipazione agli organizzatori solamente nella tarda serata di venerdì. Tutto ciò alla sua prima volta a Premana e alla prima volta anche su una distanza per lui più lunga di quelle normalmente affrontate. E chiude da campione sul primo gradino del podio. Per le donne si è imposta fin dall’inizio l’atleta qui ormai di casa, Lucy Wambui Murigi, per la 2^ volta oro su questo percorso di 32 chilometri. XXIXDI): LE EMOZIONI E IVale la pena raccontare ...

PREMANA -di2023 negli scatti del fotografo lecchese Alberto Locatelli . 1 di 12 Scarica il PDF pagina... 'Posso solo ringraziare gli organizzatori, i tantissimi volontari e gli atleti' PREMANA - Consensi unanimi per la macchina organizzativa deldiche ha incassato apprezzamenti da tutti per ...Grande battaglia nell'ultima discesa. Splendido terzo posto per l'atleta di casa Mattia Gianola Nel Minidisuccessi del keniano Mwangi NjeriEphantus e della valtellinese Alice Gaggi PREMANA - Ildi2023 non tradisce le attese e regala il 'solito' grandissimo spettacolo. Complice la ...

Premana, il Giir di Mont a Cesare Maestri e Lucy Murigi. Le classifiche della 29^ edizione IL GIORNO

Il giudicariese quattro volte campione tricolore assoluto di corsa in montagna fa sua la classicissima prova di SkyRunning ...Cesare Maestri è il nuovo re del Giir di mont. Ha vinto resistendo al ritorno di Cristian Minoggio, secondo a soli 22 secondi. a pagina 36 ...