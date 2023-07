Giappone-Spagna | Mondiali Femminili | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 31 luglio 2023) Questa mattina alle 9 comincia e si conclude l’ultima giornata della fase a gironi per il gruppo C. I due match si giocheranno in contemporanea e ilaffronterà dunque laper il primato del raggruppamento. Pochi colpi di scena nel gruppo C e così le due squadre a punteggio pieno si affronteranno tra loro per decidere chi affronteranno poi agli ottavi. Ecco dunque lesulle probabili formazioni e dove vedere il match, leCrediti foto: FIFA Women’s world cup FacebookEntrambe a punteggio pieno, ma al momento laoccupa la prima posizione in virtù di una migliore differenza reti. La sfida odierna però deciderà chi andrà in testa al girone e potrà affrontare dunque la ...