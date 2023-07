Giappone imperioso stende la Spagna | la Nigeria segue le Matildas per il grande salto

(Di lunedì 31 luglio 2023) La doppietta di Miyazawa incanta lache colperde clamorosamente, Zambia out ma è record del millesimo centro mondiale e le Superfalcons diaccompagnano leagli ottavi di finale

Giappone imperioso stende la Spagna, la Nigeria segue le Matildas ... ilGiornale.it

La doppietta di Miyazawa incanta la Spagna che col Giappone perde clamorosamente, Zambia out ma è record del millesimo centro mondiale e le Superfalcons di Nigeria accompagnano le Matildas agli ottavi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI SCHERMA 19:20 La nostra DIRETTA LIVE si conclude qui! Grazie mille amici di OA Sport per averci seguito, è stato un pomeriggio f ...