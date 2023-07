Giacomo Giorgio a Giffoni 2023 | Mare Fuori è storia della televisione

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 31 luglio 2023) Intervista a, interprete di Ciro in, uno dei personaggi più amatiserie Rai, di cui vorrebbe avere uno spin-off. Adimostra ancora una volta che il suo Ciro è uno dei personaggi più amatiserie. Anche se manca da tempo nella serie, il pubblico non ha smesso di volergli bene e di chiedere a ogni membro del cast quando tornerà. Sempre al festival campano, Lucrezia Guidone, che ha il ruolo di Sofia, ci ha detto che non può fare nemmeno la spesa senza che qualcuno le dica: "Ma Ciro è vivo o no?" A questo affetto incredibile per un personaggio che è "il cattivo tra cattivi", l'attore trova una spiegazione quasi ...