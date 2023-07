(Di lunedì 31 luglio 2023) Migrazione (e fame) come arma: nella prima metà del 2023, un totale di 45.338 persone sono entrate insenza permesso, in particolare dalla cosiddetta `rotta orientale´. Il 27% dei...

Un dato che, secondo il sindacato della polizia tedesca, è legato ad una "collaborazione" tra Russia e Bielorussia che ha lo scopo di " indebolire con l'immigrazione di massa l'Europa e la"....militari occidentali trovano conferma in un rapporto della Bundeswehr (forze armate della) ... Finisce per muovere gravicontro gli alti comandi militari ucraini criticando il loro modo ...Il 26 luglio Binance ha annunciato di aver ritirato la sua domanda di ammissione in, ... Sebbene al momento della stesura non siano state formulatepenali, il Dipartimento di Giustizia ...

Germania, accuse a Putin: “Usa i migranti per cercare di indebolire l’Europa” Globalist.it

Il vicepresidente del Sindacato della polizia tedesca (Dpolg), Heiko Teggatz, ha affermato in un'intervista a Bild che «i trafficanti di esseri umani hanno trovato una via promossa da Russia e Bieloru ...La Guardia costiera nega di aver sorvolato il barcone dei migranti prima del naufragio, come riferito da tre sopravvissuti: "I dati non tornano, i nostri hanno un'autonomia di 2 ore e mezza" ...