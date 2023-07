Gerard Piqué | la folla urla il nome di Shakira durante un evento

Tra i giocatori che hanno confermato la loro presenza:, Clarence Seedorf, Andriy Shevchenko, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Samuel Eto'o, Gianfranco Zola, Julio Cesar, Michael Essien, ...Lo ha rivelato, ex difensore del Barcellona, in un'intervista a Sky Sport nella quale ha raccontato della chance concreta di approdare alla Juventus., ex difensore del Barcellona, ha parlato a Sky Sport della Kings League e del suo passato da calciatore, ex difensore del Barcellona, ha parlato a Sky Sport della Kings ...

Shakira, la storia in musica con Gerard Piqué. FOTO Sky Tg24