(Di lunedì 31 luglio 2023) su Tg. La7.it - Centinaia di persone hanno bloccato ildi, in, per impedire ai turisti russi di imbarcarsi sulladaAstoria Grande. La Astoria, ...

La7.it - Centinaia di persone hanno bloccato il porto di Batumi, in, per impedire ai turisti russi di imbarcarsi sulla nave da crociera Astoria Grande. La Astoria, nel suo percorso dalla ......la premier Meloni definendo il partito di governo "Lesbofobi d'Italia" e organizzando una... insi parte da 58mila euro. Possiamo dire che in è un vero e proprio mercato, dei numeri ...Dov'è stato California, l'Arizona e il New Mexico, dopo un anno, poi,, Alabama, ... Secondo la mia esperienza, la comunità gay è piena di gioia, anche quandoè divertente, colorata, ...

Georgia, protesta al porto di Batumi contro la nave da crociera russa TGLA7

Centinaia di persone hanno bloccato il porto di Batumi, in Georgia, per impedire ai turisti russi di imbarcarsi sulla nave da crociera Astoria Grande. La Astoria, nel suo percorso dalla Russia alla ...