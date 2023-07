Geolier Summer Tour a Benevento | tutte le info sui biglietti

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Organizzazione del Festival “Città Spettacolo”rma che dalle ore 14:00 di questo pomeriggio sarà attiva la prevendita deiper l’evento “. Campania Trap con MV Killa ed Enzo Dong” in programma il 29 agosto alle ore 22:00 ain Piazza Risorgimento. I(Posto Unico € 16,00 incl. diritti di prevendita) sono disponibili presso tutti i punti vendita autorizzati TicketOne, I-Ticket e Go2. È possibile, inoltre, acquistare i titoli d’ingresso online su: • I-Ticket: https://www.i-ticket.it/; • TicketOne: https://www.ticketone.it/ • Go2: https://www.go2.it/ Biglietteria Festival: All Net Service– Lungocalore Manfredi di Svevia, 25, 82100 ...

... ieri 29 luglio, all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (Bologna) per ImolaSound per la ... Finesse, Tony Boy, Bigmama, Sethu, Ele A, Massimo Pericolo e poi lo show serale con, Shiva,......comunque non dovrebbe essere indifferente) era proprio questo l'intento sotteso all'Imola... Grazie a, e chi sennò, che per far saltare tutto il pubblico fa ripartire il brano omonimo ......Digital Astro che con "La Ruota del Criceto" apre il suo set e regala al popolo dell'Imola... tra le altre, le sue "Scialla Semper" e "Ramen Girl" ) e poiche chiude il pomeriggio e ...

L’Avellino Summer Festival è ufficialmente entrato nel vivo. Lo spettacolo di ieri sera, 30 Luglio, nella cornice di Contrada Bagnoli, si è confermato un altro successo grazie alla presenza del trio ...Il successo della serata è anche il risultato della meravigliosa accoglienza che il pubblico di Avellino ha riservato al trio, rimarcata da loro stessi sui profili social ...