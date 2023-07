Genova | giovane ucciso perché voleva lasciare il lavoro | i due egiziani fermati confessano | Cadavere mutilato trasportato in taxi a

(Di lunedì 31 luglio 2023)ilLa vittima è stata uccisa nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 e gettata in mare. Il suo corpo, con testa e mani mozzate, è stato ritrovato nelle acque ...

Ilè stato ucciso dopo una lite con il suo datore di lavoro , scatenata dal fatto che il ... Leggi Anche Cadavere mutilato a, è omicidio: corpo trafitto al cuore da un punteruolo Il ...... al quale ero stato segnalato dal capo della sua segreteria come unmolto serio e preparato,... da noi chiamato allora solo Gianni Bagèt, era stato allievo del Cardinale diGiuseppe Siri. ...i due, gestori di barberie ine Chiavari, si rendevano responsabili dell'omicidio delAbdalla Mahmoud Sayed Mohamed. nel corso di una lite scaturita per futili motivi, allo stato ...

Genova, giovane decapitato e mutilato: due fermati Dire

Genova. Un aumento di 2 milioni di euro in finanziamenti al comparto culturale per un totale di oltre 8 milioni stanziati da Regione Liguria nel 2023 per promuovere arti e spettacolo. Questo quanto ap ...Abdalla Mahmoud, 19 anni, è stato colpito a morte nell’appartamento dell’uomo, arrestato insieme a un complice. I presunti colpevoli sono ...