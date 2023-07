Genova | due indagati per il caso del 19enne egiziano decapitato e senza mani

(Di lunedì 31 luglio 2023) Due cittadini egiziani sonoper l’omicidio di Mohamoud Sayed Mohamed Abdalla. Si tratta del 18 enneil cui cadavere,e con lemozzate era stato recuperato alcuni giorni fa nelle acque fra Santa Margherita e Portofino. I duesono stati portati dai carabinieri in procura verso le 13 di ieri e interrogati alla predi un avvocato dalla pm Daniela Pischetola, titolare del fascicolo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti Abdalla sarebbe stato ucciso con un coltello o un punteruolo. Ci sono dubbi sulle mutilazioni. Non si sa se sono state provocate da chi lo ha ucciso oppure da qualche evento in mare. La decisione del magistrato è stata presa nella tarda serata di ieri dopo l’interrogatorio durato oltre sei ore dei due fermati nella notte ...

- - > Leggi Anche Nola, ucciso in un parcheggio dopo lite per aiuto negato: arrestato 20enne Leggi Anche Cadavere mutilato aegiziani fermati per omicidio Il corpo della vittima è stato ...Un calo evidente, a cifre diverse, anche su altre tratte come Livorno - Olbia,- Porto ... Per fare un solo esempio:adulti ebambini. Il periodo è quello a cavallo delle prime...egiziani sono indagati per omicidio adopo il ritrovamento del cadavere mutilato del connazionale 19enne Sayed Mohamed Abdalla, il cui corpo senza testa né mani è stato trovato in mare ...

Genova, due indagati per il caso del 19enne egiziano decapitato e ... Open

Disposto lo stato di fermo per due egiziani, indagati per l'omicidio del giovane 19enne Mahmud. Il suo cadavere mutilato è stato trovato nei pressi di Genova.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...