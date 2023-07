GdS – Napoli | vicino il rinnovo di Osimhen

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 31 luglio 2023) 2023-07-30 21:03:18 L’autorevole Gazzetta dello Sport: Al nigeriano un biennale da 7 milioni netti bonus inclusi. Da definire la clausola, che sarà superiore ai 100 milioni Dal nostro inviato Vincenzo D’Angelo 30 luglio – castel di sangro (aquila) L’agente di VictorRoberto Calenda è arrivato a Castel di Sangro. E i tifosi delsono già in fermento. Partirà probabilmente già stasera l’ultimo atto per arrivare al. La firma sul nuovo contratto potrebbe mettere fine a uno dei tormentoni dell’estate 2023. Ilha scelto di blindare Victor(almeno per un altro anno) e il nigeriano ha voglia di continuare a far sognare i tifosi azzurri. A suon di gol e cavalcate devastanti. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro sin da dubito: ...