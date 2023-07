Gaffe del TG5 su Temptation Island | «Stasera scopriremo la coppia vincitrice» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 31 luglio 2023) Daniele e Vittoria "finalisti" diE’ il programma più visto dell’estate. Ma evidentemente il funzionamento dinon è chiaro a tutti. Nemmeno al TG5 che ne lancia la puntata. Durante Prima Pagina, breve anteprima del notiziario serale, la conduttrice Elena Guarnieri, ricordando l’ultimo appuntamento con il reality, ha detto: “Tra poco…ladi questa edizione tra le 2 rimaste ancora in lizza”. Ma, com’è noto,(qui i motivi del successo) non è una gara, non ci sono eliminazioni e non c’è nessun vincitore, sebbene le coppie rimaste all’ultima puntata siano solo 2 (le altre hanno deciso di anticipare il falò di confronto e terminare anzitempo ...