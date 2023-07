Gabriele Gravina | “Io in politica? Né oggi né in futuro Il mio mondo è lo sport”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il presidente della Federcalcio,smentisce le indiscrezioni su una possibile candidatura alle prossime regionali in Abruzzo come rappresentante di una lista PD-M5S. “Non è mia intenzione entrare innéné in”, ha detto il numero 1 del calcio italiano ai microfoni dell’Ansa. L’indiscrezione era stata lanciata dal Fatto Quotidiano, che però aveva sottolineato la natura embrionale dell’ipotesi. Uno scenario che però ora è lo stessoa smentire: “Si tratta di una non notizia, peraltro nessuno me lo ha chiesto – dice– . Il mioè lo, evitiamo strumentalizzazioni”. Nei mesi scorsiè stato eletto vicepresidente della Uefa. Nel 2024 scadrà il suo secondo ...

