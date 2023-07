“Fuffa mediatica” | Belen Rodriguez travolta dal gossip replica alle voci su Stefano ed il nuovo fidanzato

(Di lunedì 31 luglio 2023)De Martino ed Elio Lorenzoni: ilattorno a questi tre personaggi del momento sarebbe tutta una montatura? E’ questo il dubbio di molti utenti che negli ultimi giorni non fanno altro che leggere indiscrezioni sulla presunta nuova rottura – mai confermata – tra la showgirl argentina e l’ex brino. A queste... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... Praticamente è tutta unache costruiscono ogni volta che lei respira, non so se riuscire a capire il senso delle foto, io ho capito. La replica di Belen Rodriguez non si fa attendere:...La showgirl conferma che si tratterebbero soltanto di "" tutte le voci riguardanti la separazione con Stefano De Martino e l'inizio di una nuova relazione con l'imprenditore bresciano ...La showgirl risponde a chi commenta le indiscrezioni sulla sua vita privata da tempo lontana da quella del ...

È tutta fuffa mediatica, Belen Rodriguez risponde a chi reputa il ... Fanpage.it

Momento veramente difficile per Belen. Dopo essere stata silurata da Mediaset la showgirl argentina ha messo anche la parola fine alla sua storia con Stefano De Martino. E se da un punto di ...Travolta dal gossip, Belen Rodriguez lancia messaggi sibillini ai fan che tentano di interpretare la narrazione della sua nuova crisi sentimentale ...