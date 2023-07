Frodi in materia di Superbonus | sequestrati crediti di imposta per 16 milioni di euro

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMaxi inchiesta sulle truffe suidi imposte dei bonus edizili: l’operazione della Guardia di Finanza di Caserta ha portato al sequestro di 16die all’iscrizione nel registro degli indagati per 19 persone, un commercialista casertano e 18 imprenditori. Le misure sono state disposte dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della sezione indagini sulla criminalità economica della Procura del comune sammaritano. A far scattare l’indagine è stata una segnalazione da parte della direzione provinciale di Caserta dell’Agenzia delle Entrate che ha evidenziato 152 comunicazioni di cessione didieffettuate dal medesimo commercialista in favore dei propri ‘clienti’ e relativi a interventi del patrimonio edilizio di 16 immobili. ...

