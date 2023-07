Francesca Fagnani | “Barbara D’Urso a Belve? È benvenuta da sempre” e anticipa le novità della nuova stagione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) “? Èda, non da ieri”. Cosìsoffia sul fuoco delle speranze di chi sogna il faccia a faccia piùsco di: quello con la. Ad aizzare i social ci hanno pensato le dirette interessate postando sabato sera una foto che le ritrae a Maratea, dove entrambe hanno partecipato al premio internazionale Marateale. Belva più belva, connubio perfetto per un’intervista destinata a fare clamore, soprattutto visto lo stato d’animoche, dopo il clamoroso strappo con Mediaset, non aveva nascosto di provare “dolore, unito allo sgomento e alla rabbia”. Dunque, a settembre vedremo l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 al ...