(Di lunedì 31 luglio 2023) Outsider alla riscossa. La nonaE, il campionato del mondo per monoposto elettriche inventato dallo spagnolo Alejandro Agag, genero dell’ex primo ministro Josè Maria Aznar, organizzato sotto l’egidaFIA, non ha premiato i costruttori, ma le scuderie alle quali forniscono i loro powertrain. La statunitense Avalanche Andretti ha portato al successo individuale il 28enne inglese Jake Dennis (2 vittorie e 9 podi in 16 gare quest’anno) con la monoposto Porsche 99X Electric con la quale il primo dei due piloti ufficiali, Pascal Wehrlein, è arrivato quarto, tra l’altro 80 punti più dietro. La britannica Envision Racing si è invece aggiudicata il titolo a squadre con il neozelandese Nick Cassidy e con l’elvetico Sébastien Buemi, uno dei senatori del campionato e ...

MONTE MAGGIORE, DECRETO INGIUNTIVO CONESECUTIVA N. 581/2019 + ATTO DI PRECETTO. PROPOSTA N. 4 DEL 19/01/2023 " RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI, ART.... occasione utile a tracciare undella prima metà di stagione. Weekend positivo 'Resterei ... Per me, se la1 è in salute oggi è per via della stabilità. Se iniziassimo a cambiare i ...Il centro studi di Confindustriauna stima di crescita "molto debole" nel secondo trimestre ...i frutti molto magri delle pessime scelte fatte dal governo a partire dalla legge di", ...

Formula E, il bilancio della stagione e le novità della prossima. Tra cui il pit stop per ricarica veloce Il Fatto Quotidiano

La Formula 1 sta pensando ad una vera e propria rivoluzione in vista del 2026 introducendo per la prima volta il BOP.L'iniziativa "Prato Shopping Night" ha evidenziato buoni flussi di pubblico, ma i negozi non hanno beneficiato di un forte aumento degli affari. Confcommercio Pistoia e Prato propone di ripensare parz ...