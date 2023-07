(Di lunedì 31 luglio 2023)San Paolo. A.E.A., Aircraft Engineering Academy, lae unicaper ladi, nata per volonta? della societa? SEAS, ha completato il trasferimento della propria sede operativa da Sommacampagna adSan Paolo. Una dislocazione che accorpa il centro accademico con il polo di manutenzione aeronautica gestito da SEAS, presente sull’aeroporto di Bergamo con 5 hangar, che rappresenta la piu? importante base manutentiva del sud Europa a supporto della compagnia aerea Ryanair. La nuova struttura di AEA e? dislocata in via Emilia 6, nella ex sede della societa? Automha, e dispone di una superficie di 2.000 mq, che permette di ospitare 4 aeromobili executive per le esercitazioni pratiche e 4 ...

Lee ha detto che gli ingegneri e iassunti saranno inviati allo stabilimento di LG Energy Solutions in Polonia per tre mesi di. Dopo aver completato tale, NextStar li ...... in qualità di ente erogatore per laProfessionale Continua riconosciuto dal Consiglio ... I nuovi moduli trattano nel dettaglio aspettie normativi legati ai sistemi di alimentazione ...L'alfiere della Spes insieme a Vannucchi, Giannini, Bonicelli e Sarrugerio, seguiti dai... " Al servizio dei giovani, della, dello sport e del territorio con valori di solidarietà, ...

Formazione di tecnici manutentori aeronautici: ad Azzano la prima accademia in Italia BergamoNews.it

Il governo difende le scelte sul reddito di cittadinanza (che ha privato del sussidio 169mila famiglie avvisate da un sms dell'Inps) e bolla come «pretestuose» le proteste ...Il corso di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali offre una formazione di base nel campo dei beni culturali lungo un ampio arco temporale e in rapporto con l’ambiente e il territorio. Si arti ...