Flamengo | licenziato il collaboratore di Sampaoli che ha preso a pugni Pedro

(Di lunedì 31 luglio 2023) Dopo il caso scoppiato in Brasile, ilhail preparatore atletico che aveval’ex Fiorentinaal termine del match contro l’Atletico Mineiro. Pablo Fernandez,del tecnico, è stato dunque messo alla porta dal club brasiliano secondo quanto riportato da ‘O Globo’. Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia di Minas Gerais, Fernandez avrebbe anche schiaffeggiato il calciatore per tre volte prima del pugno. SportFace.

ROMA - Ilhail vice allenatore di Sampaoli , Pablo Fernandez, per aver preso a pugni in faccia l'attaccante Pedro per una presunta disobbedienza. L'ex Fiorentina ha sporto denuncia contro ...ROMA - Ilhail vice allenatore di Sampaoli , Pablo Fernandez, per aver preso a pugni in faccia l'attaccante Pedro per una presunta disobbedienza. L'ex Fiorentina ha sporto denuncia contro ...

Flamengo nel caos più totale: il vice di Sampaoli licenziato per il pugno a Pedro Corriere dello Sport

L'attaccante ex Fiorentina aveva denunciato tutto sui social, il club rossonero ha allontanato il vice di Sampaoli ...ROMA - Il Flamengo ha licenziato il vice allenatore di Sampaoli, Pablo Fernandez, per aver preso a pugni in faccia l'attaccante Pedro per una presunta disobbedienza. L'ex Fiorentina ha sporto denuncia ...