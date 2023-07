Gli Spurs, consapevoli che Kane non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2024, sono aperti alla trattativa - il rischio è di perderlo a parametro zero fra un anno e cheper una diretta rivale ...Hai paura che il MadridMbappé "No. Onestamente, non dovrebbe preoccuparci. I migliori giocatori ci sono in LaLiga. Mi piace competerei migliori del mondo. Certo che hanno una squadra ...da ricordare Grazie a questa norma, seun contratto ma ti accorgi che l'altra parte non sta ... civ. "Nei contrattiprestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di ...

“Firmi con la Juventus” Serie A, la risposta di Lukaku ad un tifoso diventa virale: il VIDEO Sport News.eu

Serie A, un tifoso della Juventus ha incrociato Lukaku e gli ha posto una domanda ben precisa: la risposta del bomber belga.L'accordo mira a promuovere azioni comuni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia di formazione dei lavoratori nei settori costruzioni e prevenzione incendi ...