Firenze | rubano 160 pacchetti di sigarette a Novoli Poi scappano in bici Uno è stato arrestato

(Di lunedì 31 luglio 2023) La notte scorsa, 31 luglio 2023, la Polizia diha arrein via diun cittadino senegalese di 27 anni con l’accusa di furto aggravato in un esercizio commerciale della zona

Due persone denunciate per ricettazione...lama e vanno in tram - VIDEO 4 Novembre 2013 LIVORNO - Sicurezza del Santuario dei cetacei, ...gennaio l'evento finale del progetto Sicomar 10 Gennaio 2022 Ti potrebbe interessare Chiudi......Facebook Twitter WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlati CASTELFIORENTINO -...38enne a Migliarino 29 Gennaio 2014 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza, ...

Firenze, rubano 2mila euro di spazzolini elettrici in un supermercato ... LA NAZIONE

La notte scorsa, 31 luglio 2023, la Polizia di Stato ha arrestato in via di Novoli un cittadino senegalese di 27 anni con l’accusa di furto aggravato in un esercizio commerciale della zona ...Firenze, 31 luglio 2023 – Un 27enne senegalese è stato arrestato dalla polizia: nella notte ha messo a segno un colpo in un negozio a Novoli, portando via la bellezza di 160 pacchetti di sigarette ...