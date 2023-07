(Di lunedì 31 luglio 2023) A settembre la nuova edizione della rassegna dedicata al, che raddoppia la sua durata portando in Oltrarno oltre trenta concerti in compagnia di big e ospiti internazionali

A settembre la nuova edizione della rassegna dedicata al, che raddoppia la sua durata portando in Oltrarno oltre trenta concerti in compagnia di big e ospiti internazionali..." difficile e complicata " da Ferdinando III de' Medici nella sua villa di Pratolino a. " ... Protagonisti il sax di Raffaele Casarano - uno dei massimi esponenti della newgeneration ......' difficile e complicata ' da Ferdinando III de' Medici nella sua villa di Pratolino a. ' ... Protagonisti il sax di Raffaele Casarano - uno dei massimi esponenti della newgeneration ...

Firenze Jazz Festival: in anteprima novità e anticipazioni LA NAZIONE

A settembre la nuova edizione della rassegna dedicata al jazz, che raddoppia la sua durata portando in Oltrarno oltre trenta concerti in compagnia di big e ospiti internazionali ...Tornano il main stage in piazza del Carmine e la suggestiva zattera sull’Arno per i live al tramonto. Da 5 al 17 settembre un ricco cartellone di artisti: da Enrico Rava a Fabrizio Bosso. Fascinazioni ...