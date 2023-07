Il festival dedicato al mondo del fantasy, manga e anime, action movies e gamers è in programma sabato 2 e domenica 3 settembre nel Parco di Villa Montalvo a Campi BisenzioApprofondimenti Together to get to Luccaand Games...2 minuti di lettura Facebook Twitter WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlati... 1.083 nuovi casi, nove i decessi 23 Dicembre 2022 Torna il Lucca& Games 30 Ottobre 2013 Ti ...

Firenze Comics scalda i motori: il festival del fantasy si presenta LA NAZIONE

Il festival dedicato al mondo del fantasy, manga e anime, action movies e gamers è in programma sabato 2 e domenica 3 settembre nel Parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio ...Realtà o racconto Interrogativi che nascono non solo di fronte al Test di Turing, che serve a individuare se il nostro interlocutore sconosciuto è una macchina o un essere umano, e non se li pongono ...