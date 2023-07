'Nessuna sanzione nei mesi scorsi e segnale preoccupante nei confronti dell'VAS Onlus questa ...Spazio all'arte e alla soldarietà: Frida Castelli ospite d'onore alComics con uno stand in cui sarà possibile acquistare i dipinti dell'artista e il ricavato verrà devoluto all'...... in, del 27 maggio. Le indagini sviluppate hanno consentito di provare la responsabilità ...di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'...

Firenze: associazione Mus.e diventa fondazione di partecipazione. Via libera di Palazzo Vecchio Firenze Post

Mus.e cura la valorizzazione del patrimonio dei Musei civici fiorentini e più in generale della città di Firenze, realizzando progetti culturali ...Firenze, 31 luglio 2023 - Sulla riorganizzazione della caserma Predieri di Rovezzano, a Firenze, dove sorgerà il quartier generale permanente della Multinational Division South della Nato "non ci sara ...