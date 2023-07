Fiorentina | ufficiale l’ammissione alla prossima Conference League

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 luglio 2023) Laha comunicato ufficialmente di essere stata ripescata per laedizione dellaCon un tweet pubblicato sul proprio profilo, laha annunciato che disputerà la. La decisione è arrivata da parte del UEFA Club Financial Control Body dopo l’esclusione della Juventus. Il club viola era infatti arrivato ottavo nella scorsa stagione in Serie A, proprio alle spalle dei bianconeri. ANNUNCIO –: è lache va ai preliminari di! Forza Viola!