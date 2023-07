Fiorentina | sirene dall’estero su Kouamé | le ultime

(Di lunedì 31 luglio 2023) Christian, attaccante della, piace sia in Francia che in Germania e la società potrebbe anche valutare una sua cessione Christian, attaccante della, piace sia in Francia che in Germania e la società potrebbe anche valutare una sua cessione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Nizza e Hoffeneim avrebbero chiesto informazioni per un prestito oneroso con diritto di riscatto dell’ivoriano.

Lapunta Beltran, l'attaccante argentino. Nonostante ledalla Premier , l'attaccante argentino, Lucas Beltran del River Plate , classe 2001, è nel mirino del club gigliato ormai da ...Legato alla 'Vecchia Signora' da un contratto in scadenza nel 2025, l'exè valutato ... Ledall'estero per Chiesa, però, stanno continuando a suonare con una certa continuità. ...Anche lapotrebbe inserirsi nella caccia ad una punta nel caso uno tra Cabral e Jovic ...come la Lazio che deve risolvere la questione Immobile che potrebbe cedere al richiamo delle...

Sirene francesi e tedesche per un attaccante della Fiorentina. Ma la ... fiorentinanews.com

Calciomercato Fiorentina, la società gigliata lavora a rinforzare l'attacco, un jolly del fronte avanzato potrebbe partire.Sono giorni importanti per il mercato in uscita in casa Lecce. I salentini sono vicini a perdere uno dei pezzi pregiati della rosa a disposizione di Roberto D’Aversa. Il capitano Morten Hjlumand, infa ...