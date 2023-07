(Di lunedì 31 luglio 2023) Le parole dial suo ritorno in ritiro con la: «Vogliamo di nuovo tornare a giocare in finale»ha parlato ai canali ufficiali della. Di seguito le sue parole dal ritiro dei viola. COSA SI ASPETTA DALLA PROSSIMA STAGIONE – «Di arrivare nelle finali delle coppe, stare nella parte alta della classifica e dare tutto in campo. Sono carico». RITIRO – «Nondi tornare a Firenze dalla mia, ovvero i miei compagni di squadra. Ho fatto solo due allenamenti con il gruppo, dobbiamo lavorare perché mancano tre settimane all’inizio del campionato e dobbiamo stare tranquilli. I primi allenamenti sono andati bene». ARTHUR – «Ci siamo salutati, non lo conoscevo, so che ...

'Il Viola Park è un altro mondo, sono carico per la nuova stagione".Gonzalez, argentino punta di diamante della, è arrivato qualche giorno dopo ma appare già in buona forma. Video AcfIl talento argentino ha parlato direttamente dal ritiro viola, sottolineando la sua voglia di fare bene e di tutto per portare in alto la. Le parole di: ' Cosa mi aspetto per la ...CosìGonzalez, attaccante della, in un'intervista al sito ufficiale viola, parlando dei suoi obiettivi. "Non vedevo l'ora di tornare a Firenze dalla mia 'famiglia', ovvero i miei ...

Fiorentina, Nico Gonzalez: «Non vedevo l'ora di ritrovare la mia 'famiglia'» Calcio News 24

'Viola Park E' un altro mondo, hanno fatto un lavoro perfetto' FIRENZE (ITALPRESS) - 'Cosa mi aspetto per la prossima stagione Di arrivare ...'Il Viola Park è un altro mondo, sono carico per la nuova stagione". Nico Gonzalez, argentino punta di diamante della Fiorentina, è arrivato qualche giorno dopo ma appare già in buona forma.