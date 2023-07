ROMA) - MIGLIOR ALLENATORE SETTORE GIOVANILE: ALBERTO AQUILANI () FEDERICO COPPITELLI (U. ... Roberto Gabrielli, responsabile Direzione regionale Lazio e AbruzzoSanpaolo ha ...Non c'è ancora invece l'con lo Shakhtar Donetsk, che chiede 15 milioni di euro. 18:03 30 ... L'attaccante angolano piace molto ae Salernitana, ma su di lui ci sarebbe anche l'...I due ceduti a Tottenham eerano infatti destinati a partire e lo si sapeva da mesi, ... Per Pezzella invece è stata la mancatainiziale con il Parma per la formula a far slittare l'...

Fiorentina, intesa di massima tra Amrabat e il Manchester United Calciomercato.com

Archiviata l’ufficialità dell’esclusione dalle coppe europee, la Juventus inizia a fare cassa. È imminente l’addio di Zakaria, dopo i contatti positivi del ...Inviato a Castel di Sangro Settemila persone sugli spalti. Mille che non sono riuscite a entrare, protestando ai cancelli della tribuna. Passione Napoli alle stelle. Ed è solo ...