Finita la pacchia del superbonus. E l'Italia si blocca di nuovo

(Di lunedì 31 luglio 2023) La notizia non era inaspettata. L’economiana si è mostrata più in salute di altri paesi europei nel recente passato ma era facile prevedere che sarebbe stata solo questione di tempo. Ora tutti gli occhi sulla Bce

Riformare il reddito di cittadinanza in profondità ma con equilibrio e con rispetto per le persone coinvolte era stato ritenuto da Meloni poco adatto al motto 'la', ma ora il governo ...Abbiamo letto titoli sprezzanti e vergognosi su alcuni giornali della destra, parlare di. Vivere con poco meno di 600 euro al mese, questo il reddito medio percepito dai beneficiari in ...ladel Reddito. Il flop di Tridico tra controlli inefficaci e "furbetti" A rivelare il piano è il Corriere della sera che spiega come i vertici grillini 'studiano le contromosse' e ...

«Fannulloni, la pacchia è finita»: la festa di Libero, Giornale e ... Open

La notizia non era inaspettata. L’economia italiana si è mostrata più in salute di altri paesi europei nel recente passato ma era facile prevedere che sarebbe ...Nell’ultima rilevazione Inps relativa al mese di giugno, i nuclei famigliari in Puglia beneficiari del Reddito di cittadinanza erano stati 86.567 per 194.392 persone coinvolte, l’importo medio mensile ...