Final Fantasy XIV Online si espande e arriva su Xbox

(Di lunedì 31 luglio 2023) (Adnkronos) – Square Enix ha svelato i primi dettagli della patch 6.5 diXIV, intitolata “Growing Light”, che include il grane dell’espansione Endwalker e che preparerà il terreno per delle nuove avventure. L’anno prossimo arriverà infatti una nuova espansione, Dawntrail, e il gioco sarà disponibile anche perSeries nella primavera 2024. Durante una Letter from the Producer Live speciale alXIV Fan Festival 2023 di Las Vegas, il produttore e direttore del gioco Naoki Yoshida ha detto che la storia principale della patch 6.5 sarà divisa in due parti: la prima parte sarà inclusa nella patch 6.5 a inizio ottobre 2023, mentre la seconda uscirà con la patch 6.55 a metà gennaio 2024. La patch 6.5 segnerà anche la fine dei ...

Lost Soul Aside è un action RPG darkispirato aXV e Devil May Cry , finanziato con il programma PlayStation China Hero Project e realizzato da Ultizero Games. In sviluppo dal ...Il 2023 è già partito notevolmente bene grazie a opere come i remake di Dead Space e Resident Evil 4, ma anche con Hi - Fi Rush, Dead Island 2, Diablo IV eXVI. Un bel po' di ...

Il director di Final Fantasy 14 vorrebbe inserire all'interno dell'MMO le Pixel Remaster, ma si è scoperto che c'è un problema tecnico.