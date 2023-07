Filippine e turismo LGBTQIA+ friendly | a settembre il primo Tourism Pride Summit

(Di lunedì 31 luglio 2023) Una dichiarazione d’intenti, espressa chiaramente e senza mezzi termini dal DOT (Dipartimento del) delleChristina Garcia Frasco: lepuntano alinclusivo e al posizionamento del paese come una delle destinazioni asiatiche più. In questi giorni, Christina Garcia Frasco ha infatti presentato i piani e i programmi dell’Amministrazione Marcos. Nel suo discorso al Philippine Financial & Inter-Industry (PFIP)2023, il DOT ha annunciato l’organizzazione del. «Siamo orgogliosi di avere nel Dipartimento delrappresentanti della comunità ...

Da agosto a settembre sono in programma decine di eventi che includono rituali, costumi, natura, gastronomia, danze e spettacoli per omaggiare le tradizioni di un Paese ricco e sfaccettato a livello c ...