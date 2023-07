(Di lunedì 31 luglio 2023) E' un compleanno non banale quello che festeggerà, a breve, ild', la rassegna di musica, teatro e danza che insi tiene ormai da. Non banale perché non eraper nulla ...

...pressoché impossibile la partecipazione dei titoli prodotti e distribuiti dalle major ai...del blockbuster sci - fi di Denis Villeneuve annunciato come uno dei sicuri mastodonti dell', ...... nonostante la sospensione, cureranno lo stesso questoche comincia il 5 agosto. Ma dopo ... ma di caldo sembra che ci sia solo l'che arriverà.E' un compleanno non banale quello che festeggerà, a breve, ild', la rassegna di musica, teatro e danza che in Calabria si tiene ormai da vent'anni. Non banale perché non eraper nulla scontato che una kermesse partita con l'obiettivo di ...

Festival d'Autunno, vent'anni di cultura per la Calabria - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

'Vent'anni in Calabria sono tanti, e il festival in questo tempo ha mutato pelle più volte, è stato al passo con i tempi. Avevo iniziato come Festival Barocco e poi nel tenpo sono stati coinvolti ...Da Torino a Venezia, dalla Val Susa alla Sicilia, i movimenti climatici passeranno un’estate in campeggio tra incontri e proteste ...