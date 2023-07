Ferragni | un like che scatena la bufera Come si vendica di Lucarelli

(Di lunedì 31 luglio 2023) Chiara, dopo diverse accuse ricevute da parte di Selvaggianel corso di questi anni, si è presa ufficialmente la sua piccola vendetta social. In che modo? Mettendo una un post contro la giornalista.ha colto la palla al balzo per mettereal commento di un utente su Twitter che polemizzava contro, in merito al suo parere sull'ultima grande diatriba di Giulia De Lellis. Questo perché la presenza di Giulia De Lellis in Israele ha causato un enorme polemica mediatica: tutto il web si èto contro l'influencer, in primis la stessa Selvaggia. Sul web la De Lellis è stata duramente attaccata da diversi volti noti: Selvaggia, che solitamente non è poi così morbida nelle ...

E proprio Chiaraha dimostrato non solo di aver seguito la vicenda ma anche di essere d'accordo con le critiche. Come Lasciando una tanti dei post che mettevano in luce i due pesi e ...... Giulia De Lellis e Chiara: cosa sta succedendo Per comprendere come mai la moglie di Fedez abbia espresso la sua indignazione contro la giornalista con una serie disu Twitter, ..."No, e piantatela con ste cavolate", rispondecon un messaggio lapidario che colleziona migliaia di. L'influencer prova a mettere a tacere voci e rumors alimentati in particolare sui ...

Chiara Ferragni contro Selvaggia, arriva la 'vendetta': quei like galeotti ai post che la attaccano leggo.it

Chiara Ferragni, dopo diverse accuse ricevute da parte di Selvaggia Lucarelli nel corso di questi anni, si è presa ufficialmente la sua piccola vendetta social. In che modo Mettendo un like a un post ...Chiara Ferragni ha messo like ad alcuni commenti al vetriolo contro Selvaggia Lucarelli, che si è espressa negativamente sul suo conto.