Feralpisalò | UFFICIALE | preso Martella dalla Ternana

(Di lunedì 31 luglio 2023) Laha annunciato ufficialmente l'arrivo di Bruno, terzino sinistro in arrivo. Questo il comunicato...

...'è lieta di annunciare di aver acquisito dalla Ternana Calcio, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Bruno Martella - recita la nota...Altro rinforzo per la. Se ieri era stato il giorno di Mattia Felici, oggi ecco l'annuncio dell'arrivo dalla Ternana, in prestito con diritto di riscatto, di Bruno Martella . Il difensore, classe 1992, ha ...Commenta per primo Laannuncia l'ingaggio dell'attaccante Mattia Felici dalla Triestina . COMUNICATO -è lieta di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 dalla U. S. Triestina Calcio 1918, le prestazioni sportive del calciatore Mattia Felici. L'attaccante, ...