“Fenomeno Barbenheimer” | l’estate al cinema è di Barbie e Nolan

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 31 luglio 2023) Continua la scalata di "" al box office mondiale. Il film di Greta Gerwig con Margot Robbie nei panni di una delle bambole più amate di sempre, al secondo weekend dall'uscita negli Stati Uniti ha incassato oltre 93 milioni di dollari, oltre 18 milioni in Italia.Numeri che, a livello mondiale, arrivano a oltre 774 milioni di dollari conquistati in 15 giorni. Il mondo rosa di, insomma, si avvicina ai supereroi dei kolossal, unici film che hanno avuto un secondo fine settimana più redditizio negli Stati Uniti, titoli come "Avengers: Endgame" o "Black Panther". Ma a dispetto della crisi delle sale c'è un altro film che sta andando molto bene: "Oppenheimer" di Christopher, tanto da far parlare il mondo deldi "" per il grande successo di ...