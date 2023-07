Femminicidio Cologno Monzese | l’omicida nascosto nell’armadio | «Ero geloso | volevo stare con lei»

Leggi su open.online

(Di lunedì 31 luglio 2023) «Erocon lei». Così Zakaria Atquaoui, il 23enne reoconfesso deldell’ex fidanzata 20enne Sofia Castelli, ha parlato agli inquirenti.non aveva accettato la decisione della ragazza di lasciarlo. Ora Atquaoui sarà risentito nell’interrogatorio di garanzia probabilmente domani, 1 agosto. Stando a quanto si apprende, il 23enne non avrebbe mai manifestato segni di aggressività e violenza prima del delitto. Resta ancora sotto choc l’amica della vittima, nonché la ragazza con cui Castelli ha passato la serata in discoteca prima dell’omicidio. Ha riferito che quella sera hanno dormito in camere separate perché si sarebbero dovute svegliare a orari diversi e che non si è accorta di niente. Tanto che quando ha aperto la porta di casa ai carabinieri era del tutto ...