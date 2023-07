Femminicidio a Cologno Monzese | l’ex di Sofia Castelli la stava aspettando a casa nascosto nell’armadio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ha atteso la sua ex ragazzadidi lei, pensava che rientrasse in compagnia di un altro uomo., invece, è tornata dalla discoteca all’alba con un’amica, ma Zakaria Atqauoi non si è fermato e ha accoltellato la giovane nel sonno. Sono questi le ultime notizie, riportate dal Corriere, che trapelano dalle indagini per ildi sabato scorso a. Gli inquirenti stanno cercando di accertare quanto avvenuto, vagliando le dichiarazioni rese dal reo confesso e gli accertamenti effettuati nell’abitazione della vittima, anche per capire come Atqaoui sia entrato inper poi aggredirla a morte. Secondo quanto al momento ricostruito il 23 enne di origini marocchine avrebbe rubato ...