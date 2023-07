Febbre del Nilo | purtroppo c’è il primo decesso in Italia Cosa sta succedendo e quanti sono i contagiati fino ad oggi

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tra le tante emergenze di questa calda estate 2023 ora spunta anche ladel. Ecco tutto quel che c’è da sapere su questa insidiosa malattia. Ladel, o West Nile fever che dir si voglia, ha fatto la sua prima vittima accertata in. E l’aumento dei contagi – comunque non più di 10 – è motivo di seria preoccupazione per la salute pubblica, anche se non è ancora stata dichiarata l’emergenza sanitaria. Ecco l’ultimo bollettino e i consigli per proteggersi da questo insidioso nemico. Lo European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) ha lanciato un allarme sulle zanzare invasive e i potenziali rischi per la salute dei cittadini. (Grantennistoscana.it)I primi casi didelsiregistrati in ...