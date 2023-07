Fdi | Fondazione An e il ‘tesoretto’ da 56 milioni | nel board big partito e sorella Meloni

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tramite Italimmobili srl acquistato negozio in vicolo della Vaccarella Qualcuno l’ha ribattezzato lo ‘scrigno’ di Giorgia. Anche se c’è un legame strettamente politico e non propriamente giuridico con Fdi, di fatto ildella premier può usufruire del suo vasto portafoglio case. Stiamo parlando dellaAlleanza Nazionale, costituita il 18 novembre 2011 con apposito rogito notarile, che oltre al ‘tesoro’ dell’ex Msi (formato da immobili del valore di 27di euro e circa 30di euro in Fondi di deposito bancari), custodisce il patrimonio culturale dei ‘patrioti’, a cominciare dallo storico simbolo della Fiamma tricolore. Un logo che identifica anche il ‘di Giorgia’ e ne rappresenta la continuità con il passato. Non solo. La vicinanza con la ...